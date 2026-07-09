Premiere: Muchova nach Tie-Break-Drama im Wimbledon-Finale
Schon vor den Halbfinalspielen war klar: Es wird nicht nur eine neue Wimbledon-Siegerin geben, sondern überhaupt eine neue Grand-Slam-Siegerin.
Im ersten Duell setzte sich die 29-jährige Tschechin Karolina Muchova nach einem dramatischen Finish mit 6:2, 1:6 und 7:6(10) gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff durch und greift in ihrem zweiten Major-Finale (Paris 2023) nach dem ersten Coup. Ihre Finalgegnerin wurde in der Partie zwischen der Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, gegen die Muchovas Landsfrau Linda Noskova ermittelt.
Muchova könnte die tschechische Erfolgsstory im All England Club fortsetzen. 2011 und 2014 gewann jeweils Petra Kvitova, 2023 Marketa Vondrousova, die im Juni wegen einer verweigerten Dopingprobe für vier Jahre gesperrt worden war. Zwölf Monate später jubelte dann Barbora Krejcikova als bislang letzte Tschechin auf dem „heiligen Rasen“.
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