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Tennis

Premiere: Muchova nach Tie-Break-Drama im Wimbledon-Finale

Karolina Muchova steht in ihrem zweiten Grand-Slam-Finale. Im Halbfinale schlug die Tschechin US-Star Coco Gauff nach einem dramatischen Match-Tie-Break.
09.07.2026, 17:27

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Zweites Grand-Slam-Endspiel für Muchova

Schon vor den Halbfinalspielen war klar: Es wird nicht nur eine neue Wimbledon-Siegerin geben, sondern überhaupt eine neue Grand-Slam-Siegerin.

Im ersten Duell setzte sich die 29-jährige Tschechin  Karolina Muchova nach einem dramatischen Finish mit 6:2, 1:6 und 7:6(10)  gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin  Coco Gauff durch und greift in ihrem zweiten Major-Finale (Paris 2023) nach dem ersten Coup. Ihre Finalgegnerin wurde in der Partie  zwischen der Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat,  gegen die Muchovas Landsfrau  Linda Noskova ermittelt.

Nach Wimbledon-Triumph: Warum Tschechien eine Tennis-Weltmacht ist

Muchova könnte die tschechische Erfolgsstory im All England Club fortsetzen. 2011 und 2014 gewann jeweils Petra Kvitova, 2023 Marketa Vondrousova, die im Juni wegen einer verweigerten Dopingprobe für vier Jahre gesperrt worden war. Zwölf Monate später jubelte dann Barbora Krejcikova als bislang letzte Tschechin auf dem „heiligen Rasen“.

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