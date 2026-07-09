Premiere: Muchova nach Tie-Break-Drama im Wimbledon-Finale

Schon vor den Halbfinalspielen war klar: Es wird nicht nur eine neue Wimbledon-Siegerin geben, sondern überhaupt eine neue Grand-Slam-Siegerin.

Im ersten Duell setzte sich die 29-jährige Tschechin Karolina Muchova nach einem dramatischen Finish mit 6:2, 1:6 und 7:6(10) gegen die zweifache Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff durch und greift in ihrem zweiten Major-Finale (Paris 2023) nach dem ersten Coup. Ihre Finalgegnerin wurde in der Partie zwischen der Ukrainerin Marta Kostyuk, die Verwandte in Österreich hat, gegen die Muchovas Landsfrau Linda Noskova ermittelt.