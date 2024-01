Riesen-Comeback im Finale: Sinner gewinnt die Australian Open

Jannik Sinner war als leichter Favorit im Finale der Australian Open, gehandelt worden. Zu eindrucksvoll hatte der 22-jährige Italiener agiert. In seinem ersten Major-Endspiel war er in einer Neuauflage des Wien-Finales lange gegen einen grandiosen Daniil Medwedew chancenlos, am Ende setzte sich Sinner gegen den müde werdenden Russen aber noch 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 und 6:3 durch. Der 21-Jährige kassierte für seinen ersten Grand-Slam-Titel umgerechnet 1,93 Millionen Euro, bleibt aber die Nummer vier im Ranking hinter Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Medwedew, der die Chance auf Rang zwei vergab.

