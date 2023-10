Ein Südtiroler erobert die Stadthalle: Sinner triumphiert in Wien

Wiens Turnierboss Herwig Straka dürfte die richtige Entscheidung getroffen haben, wenn er sagt, er baut in Zukunft auf Jannik Sinner. Der erst 22-Jährige schlug in einem dramatischen wie hochklassigen Endspiel der Erste Bank Open den Titelverteidiger Daniil Medwedew nach mehr als drei Stunden 7:6, 4:6, 6:3 und gewann als erster Italiener in Wien. Der Russe hat es damit wieder nicht geschafft, einen Titel zu wiederholen. Alle seine 20 Turniersiege passierten auf 20 unterschiedlichen Schauplätzen.

Schon im ersten Satz wurde puncto Klasse und Hochspannung Werbung gemacht, machten beide der Setzliste alle Ehr’. Zahlreiche Satzbälle wurden abgewehrt, ehe mit Sinner die Nummer zwei des Turniers den ersten Satz gewann. Im zweiten reichte Medwedew ein Break, im dritten ging es hin und her mit dem erfolgreichen Ende für Sinner.