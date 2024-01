Titel verteidigt: Tennis-Star Sabalenka bleibt die Königin von Melbourne

Im Finale schlug die 25-Jährige die als Nummer 12 gesetzte Chinesin Zheng Qinwen, die im Halbfinale Linz-Starterin Dayana Jastremska bezwungen hatte, ziemlich glatt mit 6:3 und 6:2. Nur am Ende musste die Turnierfavoritin etwas zittern, als sie vier Matchbälle nicht verwandeln konnte.

Für Sabalenka war es der zweite Major-Titel im dritten Finale. Im Vorjahr hatte sie in Melbourne im Endspiel härter kämpfen müssen, um Jelena Rybakina zu besiegen, heuer ging es flotter. Damit ist sie die erste Spielerin seit ihrer Landsfrau Viktoria Asarenka (2013), die den Titel in Down Under verteidigen konnte.