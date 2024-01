Sinner im Finale von Melbourne: Der Beginn einer neuen Zeitrechnung

2024 muss die Frage gestellt werden, ob es sich in der Tennis-Welt um die Wachablöse des 36-Jährigen dreht. Im Semifinale wurde Djokovic von Jannik Sinner in vier Sätzen 1:6, 2:6, 7:6 (6), 3:6 abgefertigt. Nach 3:22 Stunden zog der Südtiroler erstmals in ein Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Dort spielt er am Sonntag um 9.30 Uhr gegen Daniil Medwedew um den ersten italienischen Turniersieg bei den Australian Open. Es ist das erste Finale in Melbourne seit 2005, an dem weder Federer, Nadal oder Djokovic teilnehmen.

Sinners Sieg war vielleicht doch keine Überraschung

Sieht man auf die jüngsten Duelle, dann war Sinners Sieg gegen den großen Dominator keine Überraschung. Der 22-Jährige aus Sexten (drei Kilometer Luftlinie von der österreichischen Grenze entfernt) setzte am Ende der vergangenen Saison sowohl bei den ATP-Finals als auch im Daviscup-Finale durch.