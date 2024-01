Triumph gegen Gauff: Tennis-Star Sabalenka im Melbourne-Finale

Nach 1:42 Stunden war der Erfolg in der Tasche, Gauff kassierte die erste Niederlage in diesem Jahr, nachdem sie zuletzt in Auckland den Turniersieg geholt hatte. Sabalenka wurde erstmals im Turnierverlauf richtig gefordert. Sie ist die erste Spielerin seit der US-Amerikanerin Serena Williams 2016 und 2017, die es in aufeinanderfolgenden Jahren ins Endspiel "down under" geschafft hat. Sollte sie triumphieren, w├Ąre sie die erste Akteurin seit Viktoria Asarenka 2012 und 2013, die vor Ort zwei Titel in Folge holen konnte.