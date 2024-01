Was Sie vor dem Finale der Australian Open wissen müssen

Österreichs Tennis-Fans erinnern sich wohl besonders an das Wien-Finale vom vergangenen Oktober: Jannik Sinner und Daniil Medwedew lieferten sich das vielleicht beste Endspiel der Stadthallen-Geschichte und nun kommt es zur Neuauflage auf größter Bühne. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hofft Djokovic-Bezwinger Sinner auf seinen ersten Major-Titel, Medwedew auf seinen zweiten. In jedem Fall sehen die Australian Open in Melbourne ein neues Siegergesicht.

➤ Mehr lesen: Österreich hat eine Nummer eins

Es wird der erste neue Champion seit Stan Wawrinka 2014 "down under". Im ersten Melbourne-Finale seit 2005, in dem keiner der Tennis-Legenden Novak Djokovic, Roger Federer oder Rafael Nadal steht, kommt es zum Showdown zwischen dem 22-jährigen Südtiroler und dem nun schon sechsfachen Major-Finalisten Medwedew. 2021 holte der Russe den bisher einzigen Titel bei den US Open.