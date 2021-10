Italiens Jungstar zeigt Dennis Novak die Grenzen auf

Manchmal lässt sich Spitzensport auch ganz simpel an nackten Zahlen ablesen. 18:0 – mit dieser aktuellen Satzbilanz auf Hallen-Hartplätzen trat der 20-jährige Südtiroler am Donnerstag zum Achtelfinalduell mit Österreichs Dennis Novak bei den Erste Bank Open an.

Nach 1:17 Stunden Spielzeit hieß es 20:0. Sinner, die Nummer elf der Welt, verabschiedete mit einem 6:4, 6:2 Österreichs letzten Vertreter aus der Stadthalle.