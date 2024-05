Eine Polin als Nachfolgerin von Tennis-Superstar Rafael Nadal

Im Zusammenhang mit der 22-Jährigen wird nun wieder der Begriff „Triple Crown“ aus der Schublade hervorgekramt. Der sich aus den Titeln bei den drei größten Sandplatz-Turnieren zusammensetzt: Madrid, Rom und nun Paris . In Spanien und Italien war Swiatek bereits erfolgreich, geht es nach den Buchmachern, wird sie es auch bei den French Open sein. Sie wäre erst die zweite Spielerin, die dies schafft. Die erste war Serena Williams, die 2023 das Triple schaffte – und das als weniger ausgewiesene Sand-Spezialistin. Swiatek ist dies indes schon, wie auch Legende Martina Navratilova das Phänomen Swiatek beschreibt. „Dieser Topspin macht Dich wahnsinnig, und ich glaube, sie bewegt sich so gut wie sonst niemand. Das Spielen auf Sand hat sie perfektioniert, dieses Rutschen, die Bewegung, das Zurückkommen. Iga macht die Gegnerinnen von der Grundlinie fertig, spielt so aggressiv. Paris ist der perfekte Ort für sie.“

Im Vorjahr hätte sie fast auch in New York gewonnen, dort fand sie aber in Coco Gauff, damals erst 19, ihre Meisterin. Der US-Star ist die Nummer drei der Welt und bewies 2022 mit dem Finaleinzug in Paris, dass auch auf diesem Belag kein Sand im Getriebe ist. Die Kasachin Elena Rybakina hat schon in Wimbledon triumphiert, in Paris kam sie jedoch nie weiter als ins Viertelfinale. Doch aufgepasst: Die Ranglisten-Vierte schlug Swiatek in sechs Spielen viermal – zuletzt in Stuttgart auf Sand.