French Open: Swiatek triumphiert in Paris nach Final-Krimi

Mit erst 22 Jahren ist Swiatek damit in einen Kreis eingetreten, bei dem das Wort erlesen schon seine Berechtigung hat. Mit drei French-Open-Siegen steht sie auf einer Ebene mit Rekord-Grand-Slam-Siegerin Margaret Court (24), Serena Williams (mit 23 Titeln auf Rang zwei), Monica Seles und Arantxa Sánchez Vicario. Öfter in Roland Garros haben in der Profi-Ära (seit 1968) nur Chris Evert (7), Steffi Graf (6) und Justine Henin (4) gewonnen.

Swiatek baute mit ihrem vierten Grand-Slam-Titel (im Vorjahr siegte sie auch in New York) ihren Vorsprung auf die russische Melbourne-Siegerin Aryna Sabalenka, die im Halbfinale an Muchova gescheitert war, im Ranking auf rund 1.000 aus., die drittplatzierte Kasachin Elena Rybakina wird am Montag fast 4.000 Punkte Rückstand auf die Dominatorin Swiatek aufweisen.