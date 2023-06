Krampf bei Alcaraz: Djokovic im Finale der French Open

Tolle Rallyes

Das Spiel das versprochene Highlight, die zwei besten Spieler der Gegenwart lieferten sich packende Duelle, nur der Wind kroch manchmal in die Rolle des Spielverderbers. Beide Herren überzeugten sowohl mit Winnerschlägen, als auch in der Defensive – bei Djokovic kam dies aber wenig überraschend, gilt der 36-Jährige als beweglichster Spieler auf der Tour.

Der zweite Satz war nicht nur gespickt mit herrlichen Ballwechseln, sondern auch an Dramatik nicht zu überbieten. Bei 5:4 hatte Alcaraz drei Satzbälle am Stück, die Djokovic allesamt abwehrte. Bei 6:5 kam es zum selben Spiel, aber mit sofort verwertendem Punkt zum Satzausgleich. Das Momentum wechselte in dieser Phase ständig.