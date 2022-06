Drama um Alexander Zverev im Halbfinale der French Open

Der Spanier, der am Sonntag nun auf seinen 14. French-Open-Titel losgehen wird, verabschiedete seinen Gegner, der zunächst im Rollstuhl den Platz verließ, ehe er noch einmal auf Krücken zurückkam. "So will man natürlich nie ein Spiel gewinnen", sagte der Spanier, der bereits ebenfalls mit körperlichen Probleme zu kämpfen hatte. "Ich wünsche ihm eine baldige Besserung, er hat alle Möglichkeiten, dieses Turnier irgendwann zu gewinnen", sagte Spanier zum Schluss.