Machtdemonstration bei French Open: Swiatek greift nach dem Titel

Iga Swiatek ist derzeit das Maß aller Dinge im Tennis-Zirkus. Die Weltranglisten-Erste zog mit ihrem 34. Sieg in Folge ins Finale der French Open ein. Die Polin ließ auch der Russin Darja Kasatkina nicht den Funken einer Chance und siegte 6:2 und 6:1.

Finalgegnerin der 21-Jährigen ist am Samstag (15 Uhr) entweder Cori Gauff (USA) oder die Italienerin Martina Trevisan. Swiatek war schon vor Turnierbeginn die haushohe Favoritin und gab auf dem Weg ins Finale nur einen Satz ab. Nun greift sie nach ihrem zweiten Roland-Garros-Titel nach der in der wegen Corona in den Herbst verschobenen Ausgabe 2020.