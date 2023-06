Großer Tag bei den French Open: Aufschlag zum Generationenduell

Befindlichkeiten

Außerdem geht es ohnehin nur um die gegenwärtige Befindlichkeit. „Mein Level wird mit jedem Sieg besser“, sagte Alcaraz nach seinem glatten Viertelfinalsieg über Stefanos Tsitsipas. „Das war eines der besten Matches meiner Karriere.“ Djokovic sieht es pragmatisch: „Wenn du der Beste sein willst, dann musst du die Besten schlagen. Und er ist der Spieler, den man hier schlagen muss.“

Wenn er es tut und am Sonntag noch den Sieger aus dem zweiten Halbfinalduell zwischen Casper Ruud (NOR) und dem Deutschen Alexander Zverev (am Freitag, im Anschluss), dann hält der Serbe eine Rekordmarke, die vielleicht ewig bestehen wird: Er hätte dann mit seinem 23. Major-Triumph Nadal überflügelt. Ob der eben an der Hüfte operierte Spanier 2024 noch einmal große Turniere gewinnen wird können, bezweifeln viele Experten.

Und einen eigenen Rekord würde Djokovic auch wieder verbessern – bei einem dritten Triumph in Roland Garros geht er in seine 388. Woche als Nummer eins der Welt. Und er wäre der erste Profi, der jedes Grand-Slam-Turnier zumindest dreimal gewinnen konnte.