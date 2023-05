Warum wir Tennis-Superstar Nadal nie wieder siegen sehen werden

Man wird Nadal noch einmal sehen, aber nicht mehr an den letzten Turniertagen, wo die großen Endspiele stattfinden – und das ist keine gewagte Prognose (noch nie wäre ein Irrtum so schön), sondern bittere Realität. Wenn Nadal im nächsten Jahr in Roland Garros aufschlägt, ist er 38. Und ein Alcaraz vielleicht noch besser als gegenwärtig.