Tennis-Superstar Nadal vor French-Open-Absage, Thiem profitiert

Sein Karriereende werde der 36-Jährige, der in den letzten Jahren ständig mit Verletzungen zu tun hatte und teils nur fit gespritzt spielen konnte, laut spanischen Medien aber noch nicht verkünden. Sein Manager Benito Perez-Barbadillo sagte, Nadal werde am Donnerstag mit den Medien "über seine Teilnahme an Roland Garros" sprechen. Laut der spanischen Sportzeitung AS werde Nadal dieses Jahr kein Match mehr bestreiten. Vielmehr wolle er sich ganz auf das kommende Jahr vorbereiten, in dem er dann seine Laufbahn beenden wolle. Seine Ziele: Das zweite Olympia-Gold und sein 15. Titel bei den French Open.