Tennis-Star Swiatek über Nadal: "Ich möchte ihn nicht leiden sehen"

Sie ist die Nummer 1 der Tennis-Frauen und auch bekennender Fan von Rafael Nadal. Iga Swiatek hat sich beim WTA-1000-Turnier in Rom zum Gesundheitszustand des schon seit Jänner außer Gefecht befindlichen Spaniers geäußert. So sehr sich die Polin wünscht, dass Nadal bei den French Open ab 28. Mai auf seinen 14. Titel losgeht, so sehr möchte sie den 36-Jährigen dort auch nicht leiden sehen. Nadal hatte in Melbourne eine Hüftverletzung erlitten und bangt noch um die Teilnahme.