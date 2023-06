Alcaraz demütigt Tsitsipas und macht Halbfinale mit Djokovic perfekt

Es war offiziell als Nightsession am Dienstag bei den French Open tituliert, aber so richtig dunkel wurde es erst gar nicht beim Viertelfinal-Hit zwischen Carlos Alcaraz und Stefanos Tsitsipas. Zu dominant und spielfreudig trat der topgesetzte Spanier auf, zu fehleranfällig und ratlos der Grieche, der im fünften Duell mit Alcaraz die fünfte Niederlage bezog. Und was für eine!