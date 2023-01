Die Nummer eins war Djokovic ohnehin schon, was die Wochen an der Spitze betrifft. Ab Montag startet der 35-Jährige seine 374. Woche an der Spitze des ATP-Rankings. Nummer zwei in dieser Liste ist Roger Federer mit 310 Wochen, der Schweizer hat aber im vergangenen Jahr seine Karriere beendet.