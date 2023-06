Nach dem Paris-Out: Verletzter Zverev muss in Stuttgart pausieren

Halbfinalist Alexander Zverev hat bei den French Open eine Oberschenkelverletzung erlitten und sein Antreten beim Rasenturnier in Stuttgart absagen mĂŒssen. "Das lĂ€sst meine körperliche Verfassung leider jetzt nicht zu", sagte der deutsche Tennis-Olympiasieger in einer Mitteilung der Organisatoren am Samstag. "Dabei habe ich mich schon sehr auf das Turnier und die besondere AtmosphĂ€re am Weissenhof gefreut."

➀ Lesen Sie mehr: Karolina Muchova fordert Iga Swiatek