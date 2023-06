Vielfalt auch in Paris: Die nächste Final-Debütantin auf höchster Ebene

Großmacht

Muchova bestätigt eine Regel im Frauen-Tennis: dass immer wieder neue Gesichter auftauchen. Dass das allerneueste aus Tschechien kommt, überrascht weniger.

Der von Superstars wie Martina Navratilova, Hanna Mandlikova oder der verstorbenen Jana Novotna in der Tschechoslowakei eingeschlagene Weg wurde konsequent fortgesetzt. Nur ein paar Beispiele der vergangenen Jahre: Barbora Krejcikova holte sich vor zwei Jahren den French-Open-Titel, Marketa Vondrousova stand 2019 in Paris im Finale, Karolina Pliskova bestritt zwei Major-Endspiele (Wimbledon 2021, US Open 2016), Routinier Petra Kvitova, derzeit als einzige Tschechin in den Top Ten, ist gar zweifache Grand-Slam-Siegerin.

Was andere Länder – insbesondere die Schweden – verabsäumt haben, den Schwung großer Spieler mitzunehmen, das gelingt in Tschechien. „Dort stehen mehr Gelder als in anderen Ländern zur Verfügung, und es werden Jugendliche vor allem in Klubs mehr gefördert“, sagt Thomas Hammerl, der Geschäftsführer des Europäischen Tennisverbandes. Wer sät, der erntet rasch. „Die Tschechen haben in allen Ranglisten mit Abstand die meisten Burschen und Mädchen“, sagt Hammerl. Die Siegerinnen der beiden letzten Auflagen des Junior-Grand-Slams in Paris hießen übrigens Linda Noskova bzw. Lucie Havlicková und kommen aus – richtig, Tschechien (Lesen Sie auch dazu: Die besten Tennis-Nationen im Nachwuchs).