Großes Ziel

Dann geht es für den Lichtenwörther zu den US Open nach New York und damit zurück an den Ort seines größten Triumphes. Vor zwei Jahren gewann Thiem den Grand Slam im „Big Apple“. Die Vorfreude ist jedenfalls riesig, auch weil er vergangenes Jahr aufgrund seiner Handgelenksverletzung nicht einsatzfähig war. „Seit es klar ist, dass ich dieses Jahr wieder spielen kann, waren die US Open immer ein ganz großes Ziel. Ich freue mich extrem drauf.“ Zunächst geht es für Thiem in Winston-Salem aber erstmals seit März 2021 (Auftaktniederlage in Dubai) wieder zurück auf Hartplatz.