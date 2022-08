Tennis-Star Thiem trifft in Winston-Salem auf einen Amerikaner

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Winston-Salem mit dem wie er selbst mit einer Wildcard versehenen US-Amerikaner J.J. Wolf zu tun. Für Thiem ist es der erste Auftritt seit dem Kitzbühel-Viertelfinale Ende Juli bzw. das erste Turnier auf Hartplatz seit Mitte März 2021 in Dubai. Thiem hat gegen die Nummer 83 im ATP-Ranking bisher noch nie gespielt, Wolf ist 23 und damit fünf Jahre jünger als der Ex-US-Open-Sieger.

Zuletzt hat Wolf mit dem Viertelfinaleinzug in Washington (ATP-500) überrascht und auf dem Weg dorthin u.a. Denis Shapovalov (CAN) und Holger Rune (DEN) geschlagen. Sollte sich Thiem bei dem Vorbereitungsturnier auf die US Open durchsetzen, bekommt er es im Achtelfinale mit dem topgesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow zu tun. Auch Letzterer ist dank einer Wildcard in North Carolina dabei.