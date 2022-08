"Born-a-Champ": Die Sensation von Cincinnati

Auftakt fĂĽr Thiem

Dominic Thiem spielt diese Woche in Winston-Salem. Ă–sterreichs Topmann bekommt es in der ersten Runde in der Nacht auf Dienstag mit dem wie er selbst mit einer Wildcard versehenen US-Amerikaner J.J. Wolf zu tun. Auch fĂĽr die US Open, die er 2020 gewann, bekam Thiem eine Wild Card.