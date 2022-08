Brennpunkt USA: Heftige Diskussionen um Tennis-Superstar Djokovic

Novak Djokovic fehlt bekanntlich beim am Montag beginnenden Masters-Event im kanadischen Montreal, da er ohne Impfung nicht einreisen darf. Die Teilnahme an den US Open (ab 29. August) von Novak Djokovic dürfte somit eigentlich vom Tisch sein. Doch in den USA machen sich nun Sportler und Politiker stark für eine Ausnahme für den Serben.

Die republikanische Kongressabgeordnete Claudia Tenney (61) wandte sich in einem Brief an die Biden-Administration: "Ich fordere die Regierung Biden auf, eine Ausnahmegenehmigung im nationalen Interesse zu erteilen, damit der weltbekannte Tennis-Star Novak Djokovic und andere internationale Sportler an den US Open teilnehmen können." Die Causa könnte also noch zu einem Politikum werden.

Auch US-Tennisstar John Isner legt sich für den 21-fachen Major-Champ ins Zeug: "Es ist völlig verrückt, dass er nicht antreten kann."