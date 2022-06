Dominic Thiem hat schweren Herzens aber doch seine Nennung für Wimbledon zurückgezogen. Dies bestätigte der US-Open-Sieger 2020 am Donnerstagabend in der Tennisakademie in Traiskirchen bei der Eröffnung des neuen Flutlichts auf der ATC-Anlage. Vielleicht feiert Thiem schon ab 4. Juli beim ATP-Challenger in Salzburg ein nächstes Comeback, sonst spielt er fix der Reihe nach in Baastad (11.7.), Gstaad und Kitzbühel.

Thiem hat sein bisher letztes Match auf der Tour bei den French Open in Paris bestritten. Danach strich er geplante Auftritte bei zwei Challenger-Turnieren, um einen Trainingsblock einzulegen. Und der war schwer notwendig, wie er in Traiskirchen bestätigte, denn nun sieht er doch signifikante Fortschritte. „Eigentlich geht es mir sehr gut, vor allem seit Paris geht es echt aufwärts. Seit zweieinhalb Wochen nach ein paar schweren Tagen nach Paris, wo ich wieder ins Training habe reinfinden müssen, macht es wieder Spaß“, schilderte Thiem.