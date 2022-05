Dominic Thiem über Wimbledon: "Tennis spielt keine Rolle"

"Falsche Entscheidung"

Einer der von Thiem angesprochenen, Weltranglisten-Erster Novak Djokovic, hat die Streichung der Weltranglisten-Punkte beim diesjährigen Rasenturnier in Wimbledon kritisiert. "Ich denke, es war eine falsche Entscheidung", sagte Djokovic am Montag in Paris nach seinem Erstrundensieg bei den French Open. Sein Widersacher Rafael Nadal hat ein ambivalentes Verhältnis zur Causa. "Am Ende verstehe ich beide Seiten", sagte der 13-fache French-Open-Sieger nach seinem 18. Erstrundensieg in Roland Garros (Bilanz: 18:0).

Djokovic ist von der Regelung ganz besonders betroffen, weil er als Titelverteidiger nun 2.000 Punkte und sehr wahrscheinlich auch seinen ersten Platz in der Weltrangliste verliert. Er sei aber froh, dass die ATP und die Spieler den Machern von Wimbledon deutlich gemacht hätten, dass ihre Entscheidung zum Ausschluss besagter Spielerinnen und Spieler falsch gewesen sei.