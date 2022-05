Wenn die Masken fallen: Die French Open zeigen ein neues Gesicht

Geändert hat sich dann noch was. Superstar Osaka erschien – zwar mit Verspätung – zur Pressekonferenz.

Das war im Vorjahr nämlich nicht so. Nachdem sie in der ersten Runde 2021 gewonnen hatte, pfiff sie auf den Medientermin und in Folge auch auf die Zweitrundenpartie, kassierte eine Pönale und war weg. Zuvor hatte sie noch über eine Statement verlautbar, unter Depressionen zu leiden.

Heuer stand sie Rede und Antwort, die am häufigsten gestellte Frage war, warum sie auf Sand so schlecht spielt. „Ich hatte in der Vorbereitung einfach zu wenige Matches.“ Und ein italienischer Journalist, der bei einer Nadal-Pressekonferenz schon einmal eingeschlafen war, fragte Osaka, ob sie ein Match lieber auf Sand oder Rasen, wo sie auch kaum gewinnt, spielen möchte? Die Antwort dürfte den Turnierveranstaltern weniger gut gefallen haben. „Eher Rasen, auch, weil Wimbledon das prestigeträchtigste Turnier ist.“