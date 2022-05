Dominic Thiem und das Versteckspiel einer Lichtgestalt

Früher schien es phasenweise so, als würde Thiem am Jean Bouin seine Lebensgeschichte erzählen wollen, da hatte ihn sein damaliger Trainer Günter Bresnik phasenweise bremsen müssen.

Das internationale Interesse an seiner Person hält sich nach den gezeigten Leistungen, die freilich in einer langwierigen Verletzung ihren Ursprung hatten, auch in Grenzen. Aber hätte der ehemalige Ranglisten-Dritte aus Lichtenwörth am Samstag wie Rafael Nadal oder Novak Djokovic am Lenglen trainieren können, hätte er auch sein Publikum gehabt.