Der Aufstieg und Absturz von Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem

Die Ausgangslage vor dem Start in die French Open könnte damit fast nicht schlechter sein. "Ich habe gewusst, dass es schwierig wird und ich nicht in Topform aufschlagen werde", erklärte der Niederösterreicher. In der Weltrangliste musste Thiem einen schmerzhaften Absturz hinnehmen. Bis Ende Oktober des Vorjahres konnte er sich - dank geschützten Rankings - noch in den Top Ten halten, danach ging es stetig und steil bergab. Aktuell ist er nur die Nummer 194 der Welt.