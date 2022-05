Dominic Thiem in Paris: Auch ein Realist braucht noch Träume

Als Nummer 194 der Tenniswelt zählt man bei den French Open nicht zum Favoritenkreis. Weil alte Erfolge nichts wert sind, aber zumindest ein bisschen was zählen, sind viele Augen in Paris Sonntagvormittag auf Dominic Thiem gerichtet. In Roland Garros, bei dem für seine sportliche Erzählung zentralen Turnier, wollte der 28-Jährige nach der langwierigen Handgelenksverletzung wieder auf Augenhöhe mit den Besten sein.

Danach sieht es (noch) nicht aus. Die zähe bis ernüchternde Rückkehr des ehemaligen US-Open-Siegers beschäftigt längst nicht nur Tennis-Fans. Munter wird diskutiert (und geurteilt) über das rot-weiß-rote Sportidol. Hat er noch den Biss? Kann er sich noch einmal überwinden? Thiem selbst gibt sich kämpferisch, zugleich aber auch realistisch. Kein unkluger Zugang. Er ist lange genug dabei, hat viel gesehen.