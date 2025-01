Es ist das Traum-Finale der diesjährigen Australian Open, zumindest was die Setzung betrifft: Im Endspiel der Nummern eins und zwei der Welt treffen Titelverteidiger Jannik Sinner und Alexander Zverev am Sonntag (09.30 Uhr/live Eurosport, ServusTV) in ihrem jeweils dritten Major-Finale aufeinander.

Sinner hatte im Vorjahr nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Daniil Medwedew seinen ersten Major-Titel geholt und dann bei den US Open den nächsten geholt. Der 23-jährige Italiener startet mit dem Selbstvertrauen von 20 Siegen in Folge ins Endspiel, allerdings sah man bei ihm körperliche Defizite. Gegen Holger Rune im Achtelfinale hatte er an einem heißen Tag mit dem Kreislauf zu kämpfen, im Halbfinale gegen Ben Shelton klagte er über leichte Krämpfe im Finish. Der Südtiroler hatte die Ballwechsel da besonders kurz gehalten.

Sinner ging nur indirekt auf die Probleme ein: "Es gibt Tage, an denen es einfacher ist, und Tage, an denen ich ein bisschen mehr zu kämpfen habe." Auch wenn die Buchmacher Zverev als leichten Außenseiter sehen, gibt sich Sinner ausweichend. "Es ist schwer zu sagen, wer der Favorit ist." Was vielleicht auch gegen den Südtiroler spricht, der nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt in Sexten aufgewachsen ist, ist die 2:4-Bilanz gegen den Deutschen.