Überraschung in Down Under: Keys entthront Sabalenka

Die US-Amerikanerin Madison Keys hat die Australian-Open gewonnen. Die 29-Jährige besiegte am Samstag in Melbourne in einem hochklassigen Finale die topgesetzte belarussische Titelverteidigerin Aryna Sabalenka 6:3,2:6,7:5. Keys hatte im Halbfinale mit der Polin Iga Swiatek auch die Nummer zwei des Turniers ausgeschaltet. Es ist ihr erster Major-Titel bei ihrer zweiten Finalchance, 2017 hatte sie bei den US Open das Finale gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens verloren.