Die fantastischen Vier von Melbourne: Wer gewinnt die Australian Open?

Die große Favoritin auf den mit umgerechnet 2,11 Millionen dotierten Siegerscheck bei den Australian Open heißt Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste strebt am Samstag im Endspiel (9.30 Uhr MEZ/Eurosport, ServusTV) gegen Überraschungsfinalistin Madison Keys ihren Titel-Hattrick in Melbourne an.

Die US-Amerikanerin, die 2017 bei den US Open schon einmal in einem Major-Finale gestanden war, hat mit einer 1:4-Bilanz gegen Sabalenka Außenseiterchancen. Keys hatte sich beim 5:7, 6:1, 7:6 (8)-Halbfinalerfolg über Iga Swiatek in bestechender Form gezeigt. Die 29-Jährige kommt ebenso wie ihre Gegnerin aus Belarus mit einer Serie von elf Siegen en suite in dieser Saison auf den Platz, hat sie doch vor Melbourne den Titel in Adelaide geholt.