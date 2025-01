...die Gefühle vor dem Länderkampf

Mit sehr gutem. Weil ich der Meinung bin, dass wir eine realistische Chance haben, dass wir nächsten Samstagabend als Sieger dastehen. Ich sage nicht, dass wir Favorit sind, aber es wird meiner Meinung nach ein sehr ausgeglichener Länderkampf. Und solche Länderkämpfe daheim sind doch eigentlich die schönsten.

... die Form seiner Spieler

Durchaus ansprechend. Ich glaube, dass es vor allem wichtig ist, dass Jurij Rodionov und Lukas Neumayer mit Matchpraxis anreisen und doch einige Matchsiege feiern konnten und sie matchfit in den Davis Cup starten – was am Anfang des Jahres ja nicht immer so ist. Man muss schauen, wie die Vorbereitungszeit verläuft, aber die beiden sind vom Ranking her sicherlich in der Poleposition, im Einzel zu spielen. Erler/Miedler werden zum ersten Mal nicht mehr als Doppelteam zum Davis Cup kommen. Die letzte Saison ist aber noch sehr frisch, also da mache ich mir keine Sorgen. Die beiden sind super eingespielt und gerade im Davis Cup immer voll präsent.