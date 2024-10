Nach Piqué-Flop: Davis Cup kehrt zu den Wurzeln zurück

Was ändert sich? Statt besagter Zwischenrunde gibt es eine zweite Qualifikationsrunde, in der 13 Mannschaften im September gemeinsam mit dem Davis-Cup-Sieger 2024 in sieben Heim- oder Auswärtsspielen sieben Teilnehmer des Finalturniers ausspielen. Dieses bleibt an einem Ort, der achte Finalteilnehmer ist der Gastgeber, der noch nicht feststeht.