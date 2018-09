Gerard Piqué: Fußballprofi und Geschäftsmodell

Fußballerisch hört man in diesen Wochen nicht viel von Gerard Piqué. Nächste Woche wird man allerdings von ihm mehr hören, denn er wird den Tennis-Davis-Cup revolutionieren.

Der 31-jährige Innenverteidiger des FC Barcelona hat nach der WM seine Karriere im spanischen Nationalteam für beendet erklärt. Der Katalane und das Team, das war ohnehin vor allem in den letzten Jahren kein spannungsfreies Thema. Spötteleien gegen den Erzrivalen Real Madrid waren das Harmloseste für die spanischen Fans. Die pfiffen ihn aus, weil er öffentlich für das katalanische Selbstbestimmungsrecht eintritt.

Auch sein Auftritt im Welttennis ist nicht unumstritten. Seine Agentur Kosmos zahlte drei Milliarden Dollar an den Welt-Tennisverband und sicherte sich damit für 25 Jahre die Rechte am Davis Cup. „Ein historischer Tag, einer der glücklichsten in meinem Leben“, jubelte er. Piqué will den 118 Jahre alten Wettbewerb komplett umkrempeln, in eine Art Tennis-WM. Nach einer Qualifikationsrunde soll es eine Endrunde mit 18 Nationen geben. Das hat er mit Rafael Nadal und Novak Djokovic so besprochen. Roger Federer hingegen reagierte recht sauer. „Der Davis Cup darf nicht zum Piqué-Cup werden“, sagte der Schweizer. Und: „Es ist schon komisch, einen Fußballer in unserer Tenniswelt zu haben.“