Tennis: ÖTV-Sportdirektor Melzer verlängerte Vertrag bis 2026

"Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich das nicht nur als ein dreijähriges, sondern als längeres Projekt sehe. Wenn ich jetzt nach nur drei Jahren aufhören würde, wäre das schade um die Arbeit, die wir als Team bereits geleistet haben. Insofern bin ich happy, dass ich den Job drei weitere Jahre machen darf", sagt Melzer, der auch Davis-Cup-Kapitän ist und im Team Rekordspieler.

Drei Kernpunkte

In den nächsten drei Jahren wolle sich der Verband drei Themen verstärkt widmen. "Dem ÖTV-Leistungszentrum in der Südstadt, das wir weiter attraktivieren wollen; dem Turnierangebot in Österreich, das wir - so gut wie möglich - auf dieser hohen Flughöhe halten und weiter verbessern wollen; und zudem dem Thema Ausbildungen für Trainer, ganz besonders im Bereich Kidstennis", erläutert Melzer.