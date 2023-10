Sieg bei den Finals: Ein 17-Jähriger in der Tennis-Weltspitze

Die Liste seiner Vorgänger ist prominent, nun zählt auch der 17-jährige Joel Schwärzler dazu. Österreichs großes Tennistalent hat sich sensationell in die teils hochprominente Siegerliste der 2023 ITF World Tennis Tour Junior Finals in Chengdu eingetragen. Der drittgereihte Vorarlberger (ITF 7) setzte sich im Endspiel mit 6:3, 7:6 (6) durch, in einem Linkshänderduell mit dem topgesetzten Mexikaner Rodrigo Pacheco Mendez (ITF 2) – ausgerechnet sein Zimmerkollege in diesen Tagen in der chinesischen Metropole und Hauptstadt der Provinz Sichuan.

