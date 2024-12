Der Weg zu den Davis-Cup-Finals: Bei einem Sieg stehen die möglichen Gegner fest

Den ersten Gegner kannten Davis-Cup-Kapitän Jürgen Melzer und Co. bereits: Österreich trifft in der ersten Qualifikationsrunde für die Davis-Cup-Finals in einem Heimspiel auf Finnland (Termin: zwei Tage zwischen 31. Jänner bis 2. Februar). Das ergab die Auslosung der ITF am Montag in London. Der Sieger der Begegnung steigt in der zweiten Runde auf, die im September 2025 in einem neuen Modus mit Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen wird.