Good boy Roger, bad boy Novak: Rivalen für die Ewigkeit

Diese Duelle haben immer zwei Herzen in meiner Brust schlagen lassen – das eine für den Tennisvirtuosen Federer, das eine für den unerbittlichen Kämpfer Djokovic. Am Ende hat sich fast immer das für den Letzteren durchgesetzt. Geschah dies aufgrund unseres gemeinsamen Nenners – der Endung „ic“ im Familiennamen? Jein. Es war in erster Linie das Gefühl, einem Einzelkämpfer beistehen zu müssen. Denn, während der nette Schweizer Saubermann stets das beinahe ganze Publikum hinter sich hatte, stand der „arrogante“ Serbe immer alleine dar.

Übrigens, Arroganz wirft Nole (By the way: Djoker nennt ihn in seiner Heimat niemand) südöstlich von Triest niemand vor. Am ganzen Balkan erfreut sich der Belgrader enormer Beliebtheit, was angesichts der Narben, die Kriegswirren der 90er Jahre hinterlassen haben, alles andere als selbstverständlich ist. Seine großzügigen Spenden richte(te)n sich an Bedürftige aus der gesamten Region, was ihm sowohl die Serben als auch Bosnier und Kroaten hoch anrechnen. Eines wissen sie alle: Wie schwer es ist, aus dem ewig unterentwickelten und unruhigen Balkan die Weltspitze zu erreichen.

Djokovic hat es nicht aufgrund seines Talents geschafft. Es war der unbändige Wille, gepaart mit einer enormen Mentalstärke und einer am Balkan sehr geschätzten Eigenschaft – dem Trotz. Dieser trieb ihn zu Höchstleistungen. Den Buhrufen zum Trotz kehrt er so Jahr für Jahr nach Melbourne zurück und obwohl er dort schon neun Mal gewonnen hat, wird er die Rod Laver Arena niemals wie etwa Federer den Centre Court in Wimbledon sein Wohnzimmer nennen. Denn in einem Wohnzimmer sollte man sich wohlfühlen können. Der Umstand, dass er es nicht tut, weckt den Trotz. Und das ist gut so. Für ihn und das Tennis.