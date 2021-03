Federer vor Comeback: "Knie bestimmt, wie lange ich spiele"

Vor seinem mit großer Spannung erwarteten Comeback nach mehr als einem Jahr Pause weiß Tennis-Star Roger Federer selbst nicht genau, in welcher Verfassung er zurückkehrt. "Ich fühle mich gut, aber es gibt schon noch viele Fragezeichen", sagte der 39-jährige Schweizer am Sonntag in Doha.

Dort wird die langjährige Nummer eins der Welt wahrscheinlich am Dienstag oder Mittwoch ins Turnier starten. Nach einem Freilos in der ersten Runde trifft Federer entweder auf den Franzosen Jeremy Chardy oder den Briten Daniel Evans.