Tennis-Star Dominic Thiem: "Das hinterließ Spuren"

"Kann nicht sagen, wo ich stehe"

Die nächsten Aufgaben warten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Erst in Doha, dann in Dubai. "An Doha habe ich eigentlich keine guten Erinnerungen. Bei meinen bisherigen drei Starts blieben die großen Highlights aus", schreibt Thiem. 2018 erreichte er zumindest das Halbfinale, das er allerdings wegen einer Verkühlung aufgeben musste.