Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Aufatmen in Kitzbühel: Entwarnung bei French-Open-Star

Der Italiener Matteo Berrettini, der im Viertelfinale der French Open aufgeben musste, ist nicht schwerer verletzt und sollte im Juli in Kitzbühel dabei sein.
Harald Ottawa
09.06.2026, 20:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aufgabe bei den French Open: Matteo Berrettini

Sein Traumlauf bei den French Open nahm ein abruptes Ende: Im Viertelfinale gegen Landsmann Matteo Arnaldi zwangen Matteo Berrettini Hüftprobleme zur Aufgabe. Besonders bitter: Es war das beste Ergebnis seiner Karriere in Roland Garros, denn zuvor hatte er noch nie die Runde der letzten Acht erreicht. In Wimbledon war er 2021 schon im Endspiel gestanden. 

Jubel in Kitzbühel: Zwei French-Open-Viertelfinalisten kommen
Sagenhaftes Paris: Bei den French Open wurden viele Märchen geschrieben

Nun folgte die erlösende Nachricht. Berrettini gab bekannt, dass die Untersuchungen der vergangenen Tage keine schwerwiegenden Muskelverletzungen ergeben hätten. Damit steht einer baldigen Rückkehr auf den Platz nichts Grundsätzliches im Weg. Auch beim Generali Open in Kitzbühel, wo auch Landsmann und Paris-Finalist Flavio Cobolli antritt, sollte er ab 18. Juli einsatzbereit sein.

News vom Tennis im KURIER

Der Italiener Matteo Berrettini, der im Viertelfinale der French Open aufgeben musste, ist nicht schwerer verletzt und sollte im Juli in Kitzbühel dabei sein.
Weiterlesen
Pause für Österreichs Davis-Cup-Doppel wegen einer Ellbogenverletzung von Erler. Miedler braucht Ersatzpartner. Mit US-Mann Kirkov siegte er zum Auftakt in Stuttgart.
Weiterlesen
Von Andrejewa bis Zverev. Von A bis Z: Bei den abgelaufenen French Open wurden viele Märchen geschrieben, die die Tenniswelt veränderten.
Weiterlesen
Der Deutsche Alexander Zverev schlug im Finale der French Open den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen und holt sich seinen ersten Grand-Slam-Titel.
Weiterlesen
Alexander Zverev greift im French-Open-Finale gegen Flavio Cobolli nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.
Weiterlesen
French Open
kurier.at, hot  | 

Kommentare