Aufatmen in Kitzbühel: Entwarnung bei French-Open-Star

Sein Traumlauf bei den French Open nahm ein abruptes Ende: Im Viertelfinale gegen Landsmann Matteo Arnaldi zwangen Matteo Berrettini Hüftprobleme zur Aufgabe. Besonders bitter: Es war das beste Ergebnis seiner Karriere in Roland Garros, denn zuvor hatte er noch nie die Runde der letzten Acht erreicht. In Wimbledon war er 2021 schon im Endspiel gestanden.