Der Italiener Matteo Berrettini, der im Viertelfinale der French Open aufgeben musste, ist nicht schwerer verletzt und sollte im Juli in Kitzbühel dabei sein.Weiterlesen
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Aufatmen in Kitzbühel: Entwarnung bei French-Open-Star
Der Italiener Matteo Berrettini, der im Viertelfinale der French Open aufgeben musste, ist nicht schwerer verletzt und sollte im Juli in Kitzbühel dabei sein.
Sein Traumlauf bei den French Open nahm ein abruptes Ende: Im Viertelfinale gegen Landsmann Matteo Arnaldi zwangen Matteo Berrettini Hüftprobleme zur Aufgabe. Besonders bitter: Es war das beste Ergebnis seiner Karriere in Roland Garros, denn zuvor hatte er noch nie die Runde der letzten Acht erreicht. In Wimbledon war er 2021 schon im Endspiel gestanden.
Nun folgte die erlösende Nachricht. Berrettini gab bekannt, dass die Untersuchungen der vergangenen Tage keine schwerwiegenden Muskelverletzungen ergeben hätten. Damit steht einer baldigen Rückkehr auf den Platz nichts Grundsätzliches im Weg. Auch beim Generali Open in Kitzbühel, wo auch Landsmann und Paris-Finalist Flavio Cobolli antritt, sollte er ab 18. Juli einsatzbereit sein.
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