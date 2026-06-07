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Spielstand

Großes Finale bei den French Open: Schafft Zverev endlich den Coup?

Der Deutsche Alexander Zverev trifft im Endspiel der French Open auf den Italiener Flavio Cobolli. Wie steht es?
Harald Ottawa
07.06.2026, 15:37

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Alexander Zverev und Flavio Cobolli

In Deutschland sind viele Augen auf Alexander Zverev gerichtet, der sein 41. Grand-Slam-Turnier erstmals als Sieger verlassen könnte. Aber auch das mittlerweile tennisbegeisterte Italien, das sich derzeit weniger auf Fußball konzentrieren muss, widmete seine Seiten Flavio Cobolli, der am Montag in jedem Fall erstmals in den Top Ten stehen wird. 

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Oft wurde geschrieben, dass Alexander Zverev der beste Spieler ist, der bisher noch kein Grand Slam gewinnen konnte. Die Antwort des 29-Jährigen: "Ich wäre lieber der schlechteste Spieler, der schon ein Grand Slam gewinnen konnte." Nun hat er die Chance gegen den 24-Jährigen, der Mitte Juli auch beim Generali Open in Kitzbühel aufschlägt. 

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Zverev könnte auch der erste Deutsche sein, der in Roland Garros gewinnt. 2024 verlor er das Finale gegen Carlos Alcaraz, Michael Stich unterlag im Endspiel 1996 dem Russen Jewgeni Kafelnikow. Boris Becker stand drei Mal im Halbfinale. 

Hier der aktuelle Spielstand: 

Zverev (GER/2)* - Cobolli (ITA/10) 6:1, 3:5

*erster Aufschläger im zweiten Satz

French Open
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