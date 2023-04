Die Taktik

Aber Österreichs Topmann spielte in dieser Auftakt-Partie beim ATP-Masters in Monte Carlo vor allem schlauer als in vorhergegangenen Partien und schien besser über die Schwächen seines Gegners Bescheid zu wissen, den er in vier bisherigen Begegnungen zweimal geschlagen hat. Thiem setzte auf Gasquets Rückhand immer wieder gekonnt eine extreme Vorhand ein – und brachte so den 36-Jährigen immer wieder in massive Schwierigkeiten. Zudem marschierte er näher an die Linien als zuletzt und agierte geduldiger. Vor allem musste Thiem keinen einzigen Breakball abwehren.

Nicht zu vergessen: Gasquet steht seit 18 Jahren permanent in den Top 100. Das hatte vor ihm kein Franzose geschafft.