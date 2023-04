Überraschung bei Österreichs Tennis-Ass: Thiem trennt sich von Coach Massu

Das kam überraschend. Ausgerechnet nach seinem ersten Viertelfinale dieser Saison in Estoril gab Dominic Thiem die Trennung von seinem langjährigen Trainer Nicolas Massu bekannt. "Was für eine unglaubliche Reise", schrieb der Niederösterreicher in den sozialen Medien. Seit 2019 hat er mit dem Chilenen Massu zusammengearbeitet, unter ihm hat Thiem unter anderem die US Open 2020 gewonnen.