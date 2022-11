Ein neuer Stern am Tennis-Himmel: Rune überrascht in Paris

Ein erst 19-jähriger Däne ist die Überraschung beim 1.000er-Turnier von Paris-Bercy. Holger Rune revanchierte sich an Felix Auger-Aliassime für die letzwöchige Finalniederlage in Basel und besiegte den aktuell Weltranglisten-Achten souverän nach lediglich 87 Minuten Spielzeit mit 6:4, 6:2. Rune bekommt es im Endspiel am Sonntag entweder mit Novak Djokovic oder Stefanos Tsitsipas zu tun.

Für Rune ist es das erste Endspiel auf diesem Niveau.