Tennis-Ass Dominic Thiem muss um die French Open zittern

Für heuer wird es sogar mit einem Startplatz im Hauptbewerb schon recht eng. Im Live-Ranking war der 29-Jährige am Sonntag auf einem Rang um 110 platziert. Für einen Sprung in den Hauptbewerb müsste der Niederösterreicher wohl unter die Top 100 rutschen. Eine weitere Erschwernis ist, dass dies schon sechs Wochen vor Turnierbeginn (ab 28. Mai) sein muss. „Ich habe nächste Woche und übernächste Woche noch Zeit, also quasi noch zwei Chancen. Da muss ich Punkte machen“, weiß Thiem selbst.