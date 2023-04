Dritter Trainer

Das Thema Nicolás Massú ist damit Geschichte. Der Chilene, abgesehen von seiner Tätigkeit als Davis-Cup-Kapitän seines Landes mit weniger Trainererfahrung gesegnet, war Anfang 2019 von Günter Bresnik als Touring-Coach geholt worden und löste diesen pikanterweise wenige Monate später auch als Cheftrainer ab. In dieser Phase siegte Thiem in Indian Wells im März 2019, eineinhalb Jahre später folgte der bisher einzige Grand-Slam-Titel bei den US Open. Thiem wollte nach Bresnik, der ihn zu einem Topspieler geformt hat, neue Reize setzen und fand diese in der Arbeit von Massú, der auf dem Platz wesentlich lockerer agiert. Doch letztlich war nicht nur die Handverletzung am Abstieg schuld.